С чистого листа: чем опасен для психики «синдром новой жизни»

Фото: 5-tv.ru

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Нужно уметь принимать свое прошлое, а не отказываться от него.

Синдром новой жизни, когда человеку постоянно хочется начать все заново, опасен для психики. Об этом изданию aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

«Человек постоянно сожалеет, что что-то не сделал, не сказал, не то сделал, что-то ему не нравится, что-то он не успел увидеть. И так накапливается череда разочарований, появляются мысли, что он живет не той жизнью», — объясняет специалист.

Такое состояние, уверен эксперт, возникает из-за постоянного внутреннего и внешнего давления на личность. Человек сам себя осуждает и критикует за то, что он что-то сделал или не сделал, пытается соответствовать какому-то стандарту. Ему не хватает одобрения, подтверждения того, что он живет «достаточно правильно». Поэтому он решает, что с новой недели, месяца, года начнет новую жизнь и, например, бегать по утрам. Он действительно берется за задуманное, но через несколько дней происходит срыв.

Мелехин объясняет это тем, что психика человека склона к идеализации, а эта самая новая жизнь не стала успешной или эффективной. Тогда происходит смещение на токсичное достигаторство.

Да и само словосочетание «новая жизнь», по мнению психолога, неправильное. Мы не можем перечеркнуть свое прошлое — оно уже есть, оно уже на нас влияет. Поэтому разбираться с проблемами и дефицитами надо с учетом своего жизненного багажа, а не переключаться на «новое начало», которое таковым и не является.

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