Фото: ТАСС/Jürgen Heinrich

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Решение о присоединении к организации может быть принято только путем всенародного референдума.

Правительство Армении в ходе заседания одобрило проект закона о начале процесса вступления страны в состав Европейского союза (ЕС). Постановление кабмина представил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)», — говорится в документе.

Мирзоян подчеркнул интенсивное и динамичное развитие отношений Армении и Евросоюза. По его словам, объединение оказало содействие стране в сфере безопасности и заявило о готовности помочь экономическому развитию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.

Еще в ноябре 2024 года сообщалось, что США готовят операцию по переориентации Армении на Запад. Подобные акции по разжиганию антироссийских настроений уже проводили в Молдавии и на Украине. Об этом стало известно Службе внешней разведки (СВР) России.

Первой задачей, которую будут реализовывать Штаты, является расширение программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении, а также обеспечение активного участия иностранных советников. Последние намерены корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по границе в январе. Встреча состоится по инициативе азербайджанской стороны.