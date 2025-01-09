В Египте археологи обнаружили часть основания храма Хатшепсут

Фото: www.globallookpress.com/© Sui Xiankai

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Это не единственная находка в стране четырех пустынь.

Часть основания храма Хатшепсут и гробницу эпохи Среднего царства (2050–1710 годы до нашей эры) нашли археологи в провинции Луксор на юге Египта, в районе скалы Дейр-эль-Бахри. Об этом передает Reuters.

«Обнаружена часть основания храма Хатшепсут, которое находилось в окрестностях долины и было главными входными воротами в заупокойный храм», — рассказал археолог Захи Хавасс.

Раскопки начались в 2022 году, но лишь сейчас получилось найти фундамент храма и артефакты в виде древних надписей, скальных гробниц, а также керамические жертвенные столы и монеты с Александром Македонским и погребения XVII династии.

Царица Хатшепсут XVIII династии — правительница Древнего Египта. Она была одной из немногих женщин, которая управляла страной. Изначально она была регентом маленького пасынка, но потом взяла на себя полноценную роль фараона. При этом Хатшепсут изображала себя со всеми царскими регалиями, в мужских одеждах, с короной на голове и накладной бородой.

Фараон Хатшепсут стала одной из самых успешных в истории Древнего Египта женщин-правительниц. При ней было построено множество всего, включая большие храмы, укреплялся военный флот и развивалась внешняя торговля. Умерла Хатшепсут в 1458 году до нашей эры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры. Специалисты проводили раскопки недалеко от Александрии.