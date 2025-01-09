Зарабатывающие деньги: куда выгодно вложить миллион рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Существуют разные варианты выгодного использования ваших сбережений.

Вклад под хороший процент — один из способов выгодно вложить один миллион рублей. Об этом рассказал изданию Газета.ру экономист, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.

По словам специалиста, есть несколько способов заработать на уже существующей у вас на руках сумме. Самый простой и наименее рисковый из них — это вклад в надежном банке под 21-23%. За год ваши накопления увеличатся на 210-230 тысяч рублей.

Однако этот путь не самый выгодный из возможных. В том числе и потому, что проценты по вкладам облагаются НДФЛ, начиная с миллиона рублей на счете депозита.

«Можно разделить пополам сумму и, допустим, 500 тысяч рублей хранить на депозите, остальное разделить между вложениями в золото и в высоконадежные акции», — предлагает Разуваев.

По словам экономиста, на получаемых по акциям дивидендах можно заработать намного больше — до 30-40% в год. Однако стоит учитывать множество факторов и рисков. Если вы все же не боитесь рисковать, то можете рассмотреть не только проверенные российские компании, но и зарубежные. Инвестиции в иностранные акции через брокера дружественной страны имеют свои преимущества. Например, такое вложение средств может застраховать ваши сбережения от обесценивания рубля.

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