Газовая колонка отправила в реанимацию трех детей в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Предположительно, причиной случившегося стало неисправное оборудование.

В Санкт-Петербурге трое несовершеннолетних попали в реанимацию из-за отравления угарным газом. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

Вечером, 8 января в дежурную часть Детской городской клинической больницы № 5 поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних попали в реанимацию с острым ингаляционным отравлением угарным газом. В больнице оказались две девочки в возрасте 16 и 14 лет, а также один 11-летний мальчик.

Дети были госпитализированы из квартиры в Невском районе Санкт-Петербурга. Предположительно, отравление произошло из-за неисправной газовой колонки.

В настоящий момент пострадавших уже перевели из отделения реанимации. Их состояние оценивается как стабильное. Медиками отмечается положительная динамика восстановления.

Мать пострадавших в беседе с 5-tv.ru сказала, что у газовой колонки неисправности не было. По ее словам, колонка уже была осмотрена газовиками, и все показатели были в норме. Специалисты, в свою очередь, предположили, что кто-то из соседей мог вывести трубу в дымоход или в вытяжку из-за ремонта, что могло стать причиной отравления газом.

В момент случившегося многодетная мать была на работе. В квартире находились четверо ее детей — все они в момент отравления были в разных комнатах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иркутской области семилетняя девочка съехала с горки и вылетела на дорогу, где попала под колеса авто. Ребенок погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а прокуратура начала проверку благоустройства территорий сел, защиты прав детей и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.