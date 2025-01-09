Голливудские холмы в огне: пожар не щадит Калифорнию

Фото, видео: Reuters/Марио Анзуони; 5-tv.ru

Трамп заявил, что губернатору штата следует уйти в отставку.

Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия из-за лесных пожаров, в результате которых погибло не менее пяти человек. Решение позволит жителям округа Лос-Анджелес получить помощь от федеральных властей.

Справиться с огнем, который охватил около десяти тысяч гектаров, не удается. Пожарным мешает сильнейший ветер и проблемы с водоснабжением. В зоне бедствия оказался и один из престижных районов, где живут голливудские звезды и политики. Некоторые из них уже лишились своих домов. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

Огненный ураган из фильмов ужасов вживую: пламя охватило Голливудские холмы. Мощнейший за всю историю Америки лесной пожар в Калифорнии уничтожает города, люди еле успевают спастись.

«Быстрее! Огонь уже за нами, я хочу выбраться отсюда! Быстрее, быстрее! Пожар может усилиться. Пожалуйста, скорее!» — говорит на видео женщина.

Больше сотни тысяч человек уже покинули район бедствия, эвакуации мешает плотный дым.

Больше десяти тысяч гектаров земли превратились в пепелище — так выглядят улицы в пригороде Лос-Анджелеса. Огонь разносит сильный ветер, небо окрасилось в ядовито-оранжевый цвет.

«Электричества нигде нет, дороги перекрыты. Огонь распространяется очень быстро. Дома загораются, как спичечные коробки — друг за другом, улица за улицей», — отметил корреспондент.

«Все дома на этой стороне полностью сгорели. Мой квартал полностью сгорел. Из всех домов на тупике, где я живу, мой дом — единственный, который еще стоит. Все остальное превратилось в руины. Мой отец остался там с пожарным шлангом, он не хотел уходить», — поделился подробностями житель Лос-Анджелеса Дон Рейман.

Побережье Малибу черное от пепла. Еще недавно здесь были дома знаменитостей. Пэрис Хилтон наблюдает за тем, как догорает ее вилла в прямом эфире местных телеканалов

«Я сижу со своей семьей и смотрю новости о том, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире», — сообщила певица.

Актриса Хайди Монтаг в истерике:

«Так грустно, что нашего дома больше нет. Я не знаю, что сказать. Я действительно не думала, что это будет последний раз, когда мы будем видеть наш дом».

Ущерб в десятки миллиардов долларов продолжает расти. Страховые компании в шоке, даже здание местного отделения банка Америки превратилось в руины.

Пожарные пытаются сбить пламя дорожным конусом, зачерпывая воду из луж, гидранты пусты. В Калифорнии огромные перебои с водой, и в этом Дональд Трамп обвинил представителей местных властей.

«Мне очень жаль, что погибло так много людей. Я пытался добиться от губернатора штата, чтобы он разрешил подачу воды. Там было бы ее достаточно. А они взяли и вылили ее в Тихий океан, потому что пытались защитить там какую-то крошечную рыбку, корюшка вроде. И теперь из-за корюшки в Лос-Анджелесе почти не осталось воды в пожарных гидрантах», — заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Сам же губернатор Калифорнии вальяжно прогуливается по сгоревшим улицам. Рядом с ним улыбается мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Она долго игнорировала журналистов. Начала говорить о чрезвычайной ситуации почти через сутки.

«Сегодня я говорила с президентом Байденом и губернатором Ньюсомом, и они заверили меня в полной поддержке со стороны федерального правительства и штата», — сказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Но у без пяти минут бывшего президента США пожары в Калифорнии, видимо, не на первом месте. Во время очередного брифинга Байден быстро перевел тему и сообщил, что у его внучки в Калифорнии родился ребенок. Правда, так и не разобрался с полом малыша.

«Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я стал прадедушкой. Родилась девочка или мальчик», — сказал 46-й президент США Джо Байден.

После шквала критики Джо отменил свой прощальный тур по Европе — он должен был уехать в Италию — и ввел режим бедствия в Калифорнии. Тем временем американцы публикуют видео Лос-Анджелеса, каким он был еще сутки назад и что с ним стало теперь.