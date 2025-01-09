США не успеют передать $2 млрд военной помощи Украине до прихода Трампа

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Senior Airman Stephani Barge; 5-tv.ru

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Оставшимися средствами будет распоряжаться уже новая администрация.

США не успеют отправить Украине военную помощь на более чем два миллиарда долларов до ухода президента Джо Байдена. Это подтвердили в Пентагоне.

По словам представителя оборонного ведомства, средства, оставшиеся от ранее выделенного Конгрессом финансирования — после 20-го января — попадут в распоряжение команды Дональда Трампа. А как известно, избранный президент штатов намерен, как минимум, значительно сократить поддержку Киева.

Всего с начала конфликта сумма военных поставок Вашингтона и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Официально о своем финальном пакете помощи Украине уходящая администрация Байдена, как ожидается, объявит в ходе встречи в формате «Рамштайн», на которой будет присутствовать американский министр обороны Ллойд Остин.