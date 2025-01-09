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Российские военные пленили в Курской области несколько десятков украинских нацистов.

В Курском приграничье российские военные взяли в плен несколько десятков украинских боевиков, которых бросили в контрнаступление, а фактически — пустили в расход. И если бы не штурмовики 30-го мотострелкового полка северной группировки войск, большинство из националистов уже никогда не вернулись бы с поля боя живыми. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак продолжит.

Даже сквозь повязку чувствуется, как сильно страшно этим пленным украинским солдатам. Их подразделение — 82 десантно-штурмовая бригада. Но, по факту, никто из них в штурмах не участвовал. Это недавно мобилизованные, которые оказались на курской земле, получив невнятный приказ от своих командиров.

«Сказали дорогу какую-то заминировать. Дальше даже не говорили, когда нас заберут», — сообщил один из них.

Эту группу солдат завозили на нескольких бронемашинах из Сумской области. К будущей операции их готовили инструкторы из Америки и Европы.

«Была по такмеду девушка, американка. А потом тактическая подготовка была. Но там не англичанин, а датчанин. Ну и американец морпех», — сообщил один из пленных.

В лесопосадке у Бердина им высадиться удалось, но тут же группу украинских военных встретили бойцы 30-го мотострелкового полка группировки «Север». Как итог — 26 пленных за два дня. Технику, на которой их вывозили — разбили дроны камикадзе.

«Вчера разведрота, она семь единиц техники подбила. Это было два Bradley и броневики ББМ-ки», — уточнил боец с позывным Мираж.

Результаты впечатляют. Но, как признаются бойцы, это были одни из самых сложных дней на фронте за последнее время. Украинскую контратаку отбивали все подразделения. Группировка «Север» работала как единый слаженный механизм.

Особенно тяжелой и интенсивной была работа артиллерийских расчетов.

«С самого утра и до позднего вечера выбивали врага. Были готовы прямой наводкой работать. Уже пытались. Прицел у нас уже прямой наводкой был», — сообщил командир орудия Д-30 с позывным Проха.

Совместными усилиями врага удалось остановить. Он выбит из Бердина и Новосотницкого, и теперь наша армия может дальше идти вперед.

После того как нашим войскам удалось отбить украинскую контратаку — сейчас бойцы 30 мотострелкового полка вместе с другими смежными подразделениями уже сами перешли в наступление. Артиллерия, вот такие самоходные гаубицы, поддерживают наших штурмовиков, которые бьются сейчас за Русское, Черкасское Поречное и Мартыновку.