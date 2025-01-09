Женщина нашла тело мужа в утонувшей в пруду машине

Жительница Ленобласти нашла в пруду авто с телом ее супруга в салоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Мужчина вечером 6 января отправился домой к жене, но так и не добрался.

Жительница города Всеволжска в Ленобласти нашла тело мужа в автомобиле, утонувшем в пруду. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Все произошло в поселке «Острова». Вечером 6 января мужчина позвонил супруге и сказал, что собирается оттуда поехать на ее машине домой. До поездки он употреблял алкоголь. Тот звонок был последним, больше мужчина на связь не выходил.

Утром 8 января женщина позвонила в полицию и сообщила, что в пруду в поселке «Острова» находится ее машина, а в салоне тело мужа. Прибывшие на место правоохранители и специалисты извлекли автомобиль из воды. На водительском сидении был найден труп пропавшего. Эксперты не выявили на нем внешних признаков насильственной смерти. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге нашли тело восьмилетнего мальчика и неподалеку труп его матери. По предварительным данным, ребенок погиб в результате насильственных действий. Следователи возбудили уголовное дело и расследуют обстоятельства произошедшего.