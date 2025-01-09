Откровенная беседа: как правильно говорить с партнером о желаниях в постели

Сексолог Соколова: говорить о сексе следует в спокойной обстановке, без упреков

Фото: www.globallookpress.com/Sabrina Vani

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В ходе диалога важно избегать резкой критики и насмешек.

Сексолог Милана Соколова рассказала, что обсуждать с партнером желания и предпочтения в постели следует в позитивной обстановке, избегая резкой критики. Рекомендациями эксперт поделилась в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметила, что вести разговоры о сексе во время интимной близости бесполезно. Для этого нужна нейтральная, спокойная обстановка. В ходе диалога не должно звучать претензий.

«Часто люди избегают обсуждения секса, думая, что партнер не примет их желания всерьез. На самом деле большинство партнеров хотят знать, что нравится или не нравится другому. Открытые разговоры укрепляют связь, улучшают взаимопонимание и делают секс более ярким и гармоничным», — добавила сексолог.

Для того, чтобы начать разговор, можно спросить партнера, что особенно понравилось ему во время последней близости. Затем будет уместно спросить, что бы он хотел добавить или изменить.

«Вместо упреков используйте „Я-сообщения“. Фразы вроде „Мне бы хотелось попробовать“ звучат намного мягче и не воспринимаются как нападение», — советует эксперт.

Даже в моменты, когда вы крайне недовольны своим партнером, следует предлагать изменения, а не критиковать. Важно, чтобы человек не чувствовал себя отвергнутым или неудачником в сексе. Не будет лишней хорошая шутка — она поможет убрать из диалога напряжение.

Следует помнить, что в подобных разговорах наиболее вероятный исход — компромисс. Нужно быть к ним готовым, уважать желания и границы друг друга. Резкая реакция на отказ поддержать ваши фантазии неуместна. Ваша цель — научиться понимать партнера лучше.

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