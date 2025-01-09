Пожар в Лос-Анджелесе нанес ущерб в более чем 50 миллиардов долларов

Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может превысить 50 миллиардов долларов

Фото: Reuters/Daniel Cole

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По меньшей мере пять человек скончались в результате возгорания, уничтожено более тысячи построек.

Убытки от пожаров в Лос-Анджелесе, вероятно, превысят 50 миллиардов долларов, сообщило Associated Press.

«По предварительным оценкам AccuWeather, ущерб и экономические потери от пожаров составили от $52 млрд до $57 млрд», — сказано в сообщении.

Известно, что разрушительный пожар унес жизни как минимум пятерых человек. Более тысячи объектов недвижимости сгорели. Губернатор Гэвин Ньюсом рассказал, что для ликвидации огня задействовано почти полторы тысячи пожарных. Принудительно эвакуированы были 27 тысяч человек, в Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение. Началом возгорания считается Итон-Каньон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что площадь пожара на побережье Лос-Анджелеса превысила 64 квадратных километра. Возгорание в районе Пасифик-Палисейдс всего за полчаса увеличилось на 17 квадратных километров. Так произошло из-за сильных порывов ветра, способствующих распространению пламени.

Власти прилагают максимальные усилия, чтобы сохранить пострадавшую местность в нормальном состоянии, однако сделать это очень тяжело из-за погодных условий.