«Елка желаний» исполняет мечты: 9-летняя Оля познакомилась с Алиной Кабаевой во время сборов «Небесной грации»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Большие рождественские сборы проходят на Валдае.

Новогодние праздники закончились, но время чудес продолжается! Школьница из Ростова-на-Дону исполнила свою мечту и познакомилась с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Это произошло в рамках ежегодной акции «Елка желаний». Но на этом сюрпризы для маленькой Оли не закончились. С подробностями — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Сказочное место, где сбываются мечты. Гимнастки из «Небесной грации», спортсмены гимнастического клуба Динамо-Москва и дзюдоисты из Академии единоборств тренировались на Валдае. Рождественские сборы для них организовали учредители Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. И прямо во время сборов детей пригласили на волшебную елку в Петербург. Настоящее путешествие во времени.

Среди девочек, которым повезло попасть на елку — Оля Щербакова из Ростова-на-Дону. У нее уже очень давно была заветная мечта.

«Я начала ходить на гимнастику, и мне мама начала показывать все выступления всех гимнасток. И вот мне мама показала выступление Алины Кабаевой, мне очень понравилось. Я прямо мечтала с ней встретиться, познакомиться. Я знала, что когда-то мое желание исполнится, и прямо упорно начала заниматься», — рассказала девочка.

Оля загадала на «Елке желаний» встречу со своим кумиром — Алиной Кабаевой. А потом, за несколько дней до Нового года, случилось чудо: временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь снял с «Елки желаний» именно ее письмо.

«Ольга, девять лет, мечтает о мастер-классе от Алины Кабаевой», — прочитал он.

Исполнение мечты — совсем близко. Уже кружатся бальные платья, и горят шары на огромной елке. Здесь — грань между реальностью и сказкой кажется очень тонкой. Олимпийская чемпионка идет прямо к Оле Щербаковой. Той даже не верится.

«Ну что, долгожданная встреча. Привет», — сказала Кабаева.

Оля, как и положено детям с их непосредственностью, освоилась быстро. А вот у мамы девочки — слезы на глазах от эмоций.

Главный рождественский подарок был впереди. О таком Оля даже не мечтала.

«Мы тебя ждем тоже в Академии. Хорошо? Приедешь к нам в Академию в Сочи? Договорились? Сейчас здесь потренируешься, и следующий шаг у тебя будет Академия. Договорились? Будем тебя ждать», — сообщила Кабаева.

Мама Оли рассказала, как у дочки зародилась мечта познакомиться с Алиной Кабаевой.

«Я показывала, она практически не запомнила многих, конечно, но вот она вот запомнила вас, сразу влюбилась», — поделилась Надежда Щербакова.

«Любовь с первого взгляда. Спасибо большое, спасибо. Ну ты как, будешь стараться, будешь заниматься? Да? Красавица моя», — отметила Кабаева.

Каждая встреча олимпийской чемпионки с воспитанницами Академии — это обязательное общение. Для них важно — услышать слова поддержки, почувствовать, что в них верит сама Алина Кабаева. А потом сразу олимпийская чемпионка возвращается к Оле. Та уже не выпускает ее из своих объятий.

Несколько минут общения, может быть, станут судьбоносными для девочки — Алина Кабаева вдохновляет, делится мощной созидательной энергией, настроем на победу.

«Вот у меня была первая тренер Маргарита Самуиловна. Мы играли все время в эстафеты какие-то и делали нам элементы художественной гимнастики. И я так любила художественную гимнастику, представляешь, я думала, что всю жизнь буду так играть. А потом, когда я приехала в Новогорск, в Москву, в сборную попала и поняла, что это уже все, игры закончились. Но благодаря тому, что я так любила художественную гимнастику, когда у меня были неудачи, меня эта любовь победила», — отметила президент международной Ассоциации клубов «Небесная грация».

За последние несколько дней Оля научилась многому. С ней уже занимались тренеры «Небесной грации» во время сборов на Валдае.

«Я скакалкой научилась делать вот так вот, восьмерочку. Еще научилась держать скакалку и прыгать назад, вперед», — рассказала Оля.

А потом Алина Кабаева сама берет обруч, чтобы продемонстрировать — нет неважных элементов.

«Вот все же приходят, да, как учат. Первое движение это вот. Да? Правда? Ты представляешь, вот на Олимпиаде в Сиднее я делала элемент вот такой. Сейчас я тебе покажу. Вот так. Прыгаю и ставлю. И у меня, представляешь, расслабляю кисть, и у меня вот так обруч», — показывает Кабаева.

Обруч покатился прямо в репортерские руки.

«И я за ним бегу. Думаю, боже мой, самое главное - не сдаваться. Я к чему? И я тогда вспомнила, Боже мой, всех детей учат, первое движение-то вот, понимаешь? Не расслабляйте никогда кисть, дети», — продолжила олимпийская чемпионка.

А еще Алина Кабаева привезла Оле все атрибуты настоящей гимнастки — булавы. Теперь главное — верить в себя. И работать. Это залог будущих побед. Эмоций столько, что мама с дочкой будто забыли дышать.

«Я безумно очень рада, конечно, даже самому факту, тому, что вот так вот все получилось, что мы приехали сюда, что она занимается с девочками, так, у нее сборы получается», — поделилась мама девочки.

«Да у меня вообще радостные ощущения», — дополнила Оля.

Сейчас Олю и всех девочек-гимнасток из «Небесной грации» ждет Валдай. Большие рождественские сборы продолжаются — волшебные пейзажи, поезд несется сквозь заснеженный лес, будто сошедший с картин Васнецова и Врубеля. Здесь — серьезные тренировки, новые упражнения, новые постановки и усложненные риски мастерства.