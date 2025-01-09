Небензя: КНДР имеет полное право на обеспечение собственной безопасности

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

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Политика Вашингтона и союзников привела к милитаризации в регионе.

КНДР имеет полное право на обеспечение собственной безопасности и суверенитета. Об этом заявил Василий Небензя в связи с испытанием Пхеньяном гиперзвуковой ракеты.

В ходе заседания Совбеза ООН наш постпред обратил внимание на военные провокации и санкционное давление коллективного Запада. Так, итогом политики Вашингтона, Токио и Сеула на Корейском полуострове стала масштабная милитаризация. В том числе благодаря поддержке американских ядерных сил.

«Ярким проявлением агрессивной линии противников Пхеньяна в последнее время стали совместные военные учения вблизи границ КНДР. Они прошли эволюцию от разовых совместных маневров по реагированию на запуски ракет до регулярных масштабных операций, участие в которых принимают авианосцы, эсминцы, бомбардировщики и истребители последнего поколения трех стран», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что действия Запада по накачке региона вооружениями и участившиеся военные маневры являются не чем иным, как планомерным нарушением международного права. И напомнил, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности по корейскому урегулированию проблемы полуострова должны решаться исключительно дипломатическими средствами.