Глава МИД Венгрии призвал Киев сохранить пути поставок российского газа в Европу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Премьер-министр Словакии в свою очередь планирует обсудить сложившуюся ситуацию с представителями Еврокомиссии.

Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу неприемлемо. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Политик подчеркнул, что подобные действия Украины противоречат ее намерениям вступить в Евросоюз. Кроме того, он уточнил, что такие решения вредят самой Европе.

Такое же мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Уже сегодня он собирается обсудить сложившуюся ситуацию с представителями Еврокомиссии. Впрочем, украинские чиновники в очередной раз бойкотируют важные переговоры о транзите газа.

«Мне жаль, что украинские чиновники снова не будут присутствовать на этой встрече. А в пятницу меня ждет заседание комитета парламента по европейским делам, где оппозиционные депутаты захотят поговорить со мной о моей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Я буду рад принять их», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Несмотря на прогнозируемый рост цен и убытки в 120 миллиардов евро в этом и последующих годах, Киев обсуждать свое одностороннее решение не намерен. Министры Украины и Словакии должны были встретиться для переговоров в Брюсселе еще 7 января. Но Украина отменила встречу.

Тем временем, запасы газа заканчиваются и в Преднестровье. Правительство объявило, что топлива для повседневных нужд жителей хватит всего на 24 дня. Сейчас газ подается только в многоэтажки для приготовления пищи и на социальные объекты.

А вот Грузия планирует в этом году закупить в два раза больше российского газа. Как пишут СМИ со ссылкой на министерство экономики республики, ожидают, что потребление газа в стране вырастет почти на 3%. При этом 400 миллионов кубометров поступят из России.