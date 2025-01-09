«Нужно разговаривать»: Трамп намерен завершить украинский конфликт в ближайшее время

Фото, видео: Rick Scuteri/ТАСС; 5-tv.ru

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Будущий спецпосланник по Украине обвинил Байдена в нежелании вести диалог с Россией.

Избранный президент США Дональд Трамп хочет в ближайшее время завершить конфликт на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог.

При этом он отметил, что избранный президент США пытается таким образом спасти суверенитет Киева и добиться честного мира. Келлог также согласился с Трампом насчет нежелания деэскалации со стороны нынешних американских властей.

«Самая большая ошибка, которую совершил Байден, — это то, что он не вступал в диалог с Путиным, он не общался с ним более двух лет, а это необходимо. А избранный президент Трамп понимает, что для остановки конфликта нужно разговаривать, хоть это и непросто», - прокомментировал Келлог.

Ранее Трамп уже заявлял, что хочет провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие полгода. Он также отметил, что украинский конфликт начался из-за провалов администрации Байдена — в том числе из-за обещаний членства в НАТО для Киева.