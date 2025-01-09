«Чтобы никуда не обращались»: отравившимся в пермской пекарне предлагали деньги за молчание

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Пострадавшие получили звонок с предложением «все забыть».

Жители Перми в канун Нового года массово отравились продукцией пекарни «Хлебница». Администрация сети предлагала пострадавшим 45 тысяч рублей, чтобы те отказались писать заявление в полицию. Об этом рассказала одна из жертв предприятия Светлана в беседе с Газета.ру.

По словам пострадавшей, представители пекарни «Хлебница» обзванивали каждого, кто отравился их едой. Предлагали «все забыть», не писать заявление и никуда не обращаться за вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.

Светлана купила в «Хлебнице» салаты «Оливье» и «Курица с ананасами». На следующий день после того, как съела их, почувствовала себя очень плохо. Температура тела в 39 градусов стала причиной для вызова неотложной помощи.

Новый год женщина провела в инфекционной больнице. Выписали ее оттуда лишь седьмого января. Теперь Светлана вынуждена соблюдать строгую диету, ведь последствия отравления все еще ощутимы. Вопреки просьбам администрации пекарни, пострадавшая намерена написать заявление в полицию.

Вспышка сальмонеллеза в Перми

Вспышка сальмонеллеза была зафиксирована в канун Нового года среди клиентов пекарни «Хлебница» в Перми. У нескольких людей появились симптомы, характерные для заболевания: тошнота, рвота, диарея и высокая температура. Эти проявления резко ухудшили их состояние, что и стало причиной обращения в больницу.

Специалисты отметили, что симптомы у всех заболевших были схожи, что указывало на возможную общую причину. После опроса стало известно, что все из пострадавших ели в пекарне накануне.

Работу трех пекарен и заготовочного цеха сети «Хлебница» временно приостановили в связи с нарушениями санитарных норм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о вспышке сальмонеллеза в Перми.