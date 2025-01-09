Германия понесла убытки в размере нескольких миллиардов после уничтожения СП

Фото: © РИА Новости/Командование обороны Дании

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Особенно сильно пострадали частные потребители и промышленные производства.

Германия понесла убытки в размере нескольких миллиардов евро после уничтожения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», рассказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Райнер Ротфус.

«Совокупный ущерб, нанесенный подрывом трех ниток газопроводов и неиспользованием единственной неповрежденной трубы, уже исчисляется миллиардами евро в двузначных цифрах», — сообщил он.

Наибольший ущерб терпят частные потребители и крупные производства. Если власти Германии в ближайшее время не начнут курс в соответствии с интересами граждан страны и компаний, то убытки продолжат расти.

«Последующий ущерб, который может быть причинен в связи с уходом промышленных компаний и демонтажем десятков тысяч километров газовых сетей, будет непредвиденно высоким», — подчеркнул депутат.

Также представитель «Альтернативы для Германии» заявил, что установление виновников подрыва «Северных потоков», а также получение соответствующей компенсации — первостепенные интересы для партии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Германии призвали запустить СП после остановки транзита газа через Украину.