В Чаде при нападении на президентский дворец погибли 19 человек
Фото: TASS/EPA
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В том числе 18 нападавших.
При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погибли 19 человек, из них 18 — ликвидированные боевики, передает агентство AFP со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
«Девятнадцать человек, в том числе 18 нападавших, погибли в результате нападения на президентский дворец в Чаде», — заявлено в сообщении.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки «Боко Харам» сначали стрельбу в президентском дворце. Президент Чада Махамат Идрис Деби на момент атаки был внутри резиденции.
Позже РИА Новости, сылаясь на источник в службе безопасности Чада, сообщили, что силы безопасности страны контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее произошла атака.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черногории десять человек погибли в результате стрельбы в Цетинье.