«Ревнует до сих пор»: Стас Михайлов рассказал об отношениях с супругой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Возлюбленные вместе уже 16 лет.

Супруге Стаса Михайлова Инне до сих пор сложно смириться с популярностью артиста. Исполнитель хита «Королева вдохновения» постоянно находится в окружении эффектных поклонниц, поэтому жена Михайлова приходит на все его концерты. Самого артиста это, судя по всему, ничуть не смущает. Об этом он откровенно рассказал в эфире федерального канала.

«Наверное, самый главный фактор нашего успеха в том, что мы встретились в возрасте, когда понимали, для чего это. Мы — дополнение друг друга. И мы не хотим менять друг друга», — отметил певец.

Стас и Инна воспитывают шестерых детей на двоих. У артиста есть двое взрослых наследников от предыдущих отношений: 23-летний сын Никита и 19-летняя дочь Дарья. У Инны схожая история: у женщины есть 31-летний сын Андрей и 25-летняя дочь Ева. Также возлюбленные воспитывают общих дочек: 15-летнюю Иванну и 13-летнюю Марию.

Стас Михайлов признался, что не хотел бы еще детей.

«Поскольку мне 55 лет, я понимаю, что если ребенок сейчас родится, я не смогу увидеть его будущее. А я хочу, чтобы у нас были силы, здоровье устроить ему жизнь», — откровенно рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Стас Михайлов внезапно для организаторов исключил из райдера любые алкогольные напитки.