Фото: www.globallookpress.com/Kulumbegashvili Tamuna

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В предыдущих пяти резолюциях уже были выдвинуты требования о введении ряда санкций против Москвы.

В шестой резолюции Европарламент может вынудить Грузию начать войну с Россией. Об этом сообщил политический совет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«С учетом этой тенденции, шестая резолюция Европарламента с большой степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией», — публикует ТАСС сообщение представителя партии.

В «Грузинской мечте» рассказали, что экс-премьер страны Ираклий Гарибашвили еще в 2022 году говорил, что вводить санкции против России — нецелесообразно. Это заявление было сделано им исходя из национальных интересов Грузии.

В Тбилиси подчеркнули, что Европарламент выдвинул уже пять резолюций, в которых были изложены требования о введении санкций против Москвы и председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. К тому же, от Грузии требуют упразднить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды*.

Инициатор вражеской политики по отношению к Грузии — конгрессмен США Джо Уилсон. Об этом также рассказал представитель «Грузинской мечты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело пропавшего после нападения в Грузии россиянина нашли в реке.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ