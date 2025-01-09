США приветствуют решение Украины остановить транзит российского газа

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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В Белом доме надеются, что таким образом Киев отнимет у Москвы «около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов».

США поддержали Украину в ее решении остановить транзит российского газа через ее территорию в страны Европы. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что данный шаг США расценивает как «значительный удар» по экономике России.

Кирби уверен, что таким образом Киев отнимет у Москвы «около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов».

Соглашение между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» о транзите газа через Украину, а также между «Газпромом» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» утратило силу 1 января 2025 года. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в этот день заговорил о радикальных последствиях для Евросоюза, но не для России. ЕК в свою очередь заявила о готовности использовать альтернативные маршруты для транзита газа в Европу из других стран.

В декабре 2024-го лидер киевского режима Владимир Зеленский согласился на перевозку российского топлива через Украину при условии, что Запад не будет платить за него Москве до завершения вооруженного конфликта.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Европейская комиссия (ЕК) отменила переговоры по транзиту газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации.