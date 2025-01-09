В 2025 году будут особенно мощные вспышки на Солнце

Фото: 5-tv.ru

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По словам астронома, для людей они не представляют опасности.

В 2024 году наивысшая степень активности Солнца была пройдена, но на спаде есть вероятность наиболее мощных вспышек, сообщил «Известиям» директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

«Можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными», — отметил ученый.

Язев объяснил, что 11-летние циклы способны отличаться по времени протекания и в меньшую, и в большую сторону. Текущий цикл в свою очередь проходит с опережением.

По словам ученого, вспышки не представляют для людей угрозы, однако иногда они провоцируют выброс коронального вещества, когда электромагнитные силы на Солнце выталкивают в космос большое количество заряженных частиц (плазмы).

В случае, если выброс ориентирован на Землю, через пару дней заряженные частицы сталкиваются с магнитной оболочкой Земли. Это приводит к ее возмущению, которое отражается на Земле в виде геомагнитных бурь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале года на Солнце произошла первая мощная вспышка класса Х. Об этом стало известно 3 января из сообщения, опубликованного на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.