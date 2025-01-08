Россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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На День защитника Отечества предусмотрено два дня без работы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Каждый год в стране утверждается план по праздничным дням, который помогает гражданам заранее ориентироваться в предстоящих выходных. Он не только определяет официальные праздничные дни, но и учитывает их перенос, чтобы обеспечить более удобное распределение выходных.

Так, например, если определенный праздник выпадает на выходной день, может быть принято решение перенести его на соседние будние дни, чтобы граждане могли полноценно насладиться отдыхом.

Таким образом, ежегодно утверждаемый план праздничных дней становится важным ориентиром для всех, кто хочет эффективно спланировать свои выходные, провести время с семьей и друзьями или участвовать в культурных мероприятиях.

В новом году 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, россияне смогут насладиться длинными праздничными выходными. Однако, чтобы максимально эффективно использовать свободное время, было принято решение перенести эти праздники на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря. Это позволит создать дополнительные удобства для отдыха.

Кроме того, в этом году ожидаются и другие выходные, которые создадут отличные возможности для расслабления и празднования. В честь Дня защитника Отечества россияне смогут отдыхать два дня — 22 и 23 февраля, поскольку эти даты также попадают на выходные дни. Не обойдут стороной и Международный женский день, который будет отмечаться выходными 8 и 9 марта.

С началом мая россиян ожидают длительные выходные: с 1 по 4 мая страна будет отмечать Праздник Весны и Труда. А в дни, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с 8 по 11 мая, люди смогут насладиться еще более продолжительным, четырехдневным отдыхом.

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