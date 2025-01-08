Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки дронов в Энгельсе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Еще одного специалиста госпитализировали.

Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара после атаки дронов ВСУ в Энгельсе. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу», — написал губернатор.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора незамедлительно начали проводить забор проб воздуха в зоне происшествия. Их работа заключалась в том, чтобы оценить качество воздуха и убедиться в отсутствии вредных загрязнителей, которые могли бы негативно повлиять на здоровье местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие. Это решение было принято с целью оперативного реагирования на растущую угрозу и обеспечения безопасности граждан. Ожидается, что режим ЧС позволит эффективнее организовать работу экстренных служб и снизить риски для населения.