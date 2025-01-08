В Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие

В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Площадь пожара на объекте увеличилась.

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Энгельсе после атаки беспилотников на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

По его словам, площадь пожара на предприятии увеличилась.

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших <…>Также один специалист госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле», — уточнил Бусаргин.

Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора собирают пробы воздуха на протяжении всего дня. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировали, уточнил губернатор.

Напомним, утром 8 января на территории промышленного предприятия в Энгельсе произошел пожар после атаки беспилотника ВСУ. На месте развернут оперативный штаб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 января сбили 32 украинских дрона над регионами России. В небе над Саратовской областью удалось уничтожить 11 беспилотников.