Фото: www.globallookpress.com/© Juliane Sonntag

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Срок его должностных полномочий истек еще 20 мая.

Президент* Украины Владимир Зеленский якобы решил баллотироваться на второй срок на будущих выборах главы государства — при одном условии. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

Уточняется, что условие состоит в том, чтобы свою кандидатуру не выдвигал бывший главкомом ВСУ, посол в Британии Валерий Залужный.

«Зеленский уже принял решение идти на второй президентский срок, хотя публично это пока не подтвердил», — рассказал истчник издания, пожелавший остаться анонимным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне тяжелого положения украинских войск в зоне спецоперации в Верховную раду поступил проект постановления об отставке министра обороны Украины Рустама Умерова.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства, счотя их «несвоевременными» в текущих условиях. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.