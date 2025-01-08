В Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня
Министр Оболоник: Приднестровье находится в состоянии энергетического кризиса
Фото: www.globallookpress.com/© Christophe Gateau
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Оставшихся запасов газа хватит только на 24 дня.
Приднестровье находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса. Об этом заявил первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
«Страна находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса. При этом <…> меры, принятые до прекращения поставок газа в республику, подтвердили свою эффективность», — приводит его слова пресс-служба президента республики.
Оболоник отметил, что до прекращения поставок было зарезервировано 13 миллионов кубов газа. Эти запасы помогают снабжать соцучреждения, жилые многоэтажные дома и другие объекты жизнеобеспечения общества. Отмечается, что этого запаса хватит на 24 дня.
Он также подчеркнул, что сохранение даже незначительного потока газа в системе газоснабжения помогает поддерживать ее работоспособность. Это позволит в дальнейшем оперативно возобновить полноценное газоснабжение. По словам Оболоника, в случае приостановки системы на восстановление ушло бы больше месяца.
Прекращение поставок газа РФ в Молдавию
Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратил поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за прежние поставки.
Одновременно молдавской компании было направлено уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. Задолженность молдавской стороны за потребленное топливо российская сторона оценивает в 709 миллионов долларов.
После прекращения поставок российского газа власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье.