Карибы, близкие и нарядное платье: как прошла свадьба Паттинсона и Уотерхаус

Фото: www.globallookpress.com/© Billy Bennight

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На бракосочетании присутствовала маленькая дочь звезд.

Актер Роберт Паттинсон женился на модели Сьюки Уотерхаус. Об этом сообщил Daily Mail.

Церемония бракосочетания звезд прошла на живописных Карибских островах. Их близкие и родные собрались вместе, чтобы разделить этот незабываемый момент, который стал символом нового начала для пары.

«Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились в новогоднюю ночь в карибском резоте, где я работаю. Они были такими милыми и добрыми, с ними была и их крошка-дочь в очаровательном платье подружки невесты», — сказала официантка.

В центре внимания находилась их маленькая дочь, недавно появившаяся на свет. Она дополнила картину счастья, доказывая всем, что новобрачные обрели не только любовь друг друга, но и новую, значимую смысловую грань в своей жизни.

Роберт Паттинсон ранее находился в отношениях с Кристен Стюарт, с которой он провел три насыщенных года, полных любви и страсти. Однако в 2012 году роман между ними подошел к концу, что стало неожиданностью для многих поклонников их пары. После этого Роберт начал новую главу в своей жизни, встретив Сьюки Уотерхаус в 2018 году. Их отношения развивались стремительно и с каждым днем становились все более крепкими.

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