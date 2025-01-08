«Лучший друг»: корреспондент Быковский провел с Мартемьяновым бок о бок последние 2 года

Фото, видео: 5-tv.ru

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Журналисты виделись почти каждый день в рамках съемок и не только.

Корреспонденты «Известий» Александр Мартемьянов и Евгений Быковский последние два года провели бок о бок. Лучшие друзья виделись практически каждый день. Об этом рассказал Быковский в беседе с 5-tv.ru.

«Саша был моим лучшим другом, с которым мы проработали <…> на обстрелах и разных съемках дней 350 из 365 в году. Мы буквально каждый день куда-то ездили. Просто кофе пить, просто по работе, катались по Донецку, даже если не было работы. Это был человек, с которым я провел последние два года своей жизни», — сказал он.

При этом Быковский отметил, что знаком был с Мартемьяновым с 2014 года. Теперь ему будет не хватать погибшего журналиста как друга, коллеги и человека, к которому можно всегда обратиться.

В среду, 8 января, в Донецке простились с Александром Мартемьяновым. Похороны прошли на Аллее Героев, которая находится на кладбище «Донецкое море». На церемонии прощания присутствовали родные и близкие, знакомые и коллеги — все те, для кого гибель журналиста стала большим потрясением и огромной потерей.

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четыре журналиста из других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знакомая рассказала о военкоре Александре Мартемьянове. По ее словам, журналист приезжал в Донбасс для помощи другим, а не для съемок.