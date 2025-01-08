«Он обнял весь мир»: знакомая рассказала о военкоре Александре Мартемьянове

Чичерова: Мартемьянов приезжал в Донбасс для помощи другим, а не для съемок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Таких, как погибший журналист, больше нет, уверена она.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов совершил больше поездок для оказания помощи людям, чем для съемок репортажей. Об этом рассказала его знакомая Надежда Чичерова в беседе с 5-tv.ru.

«Всегда на первом месте был человек, его эмоции и как ему в этой ситуации. Вот Саша был такой. Он обнял весь мир. Он наверно не говорил никому о своих наградах. Последняя фраза от него: „Нужно встретиться, будет сюрприз“. Вот мы все встретились», — поделилась женщина.

Чичерова подчеркнула, что таких людей, как Мартемьянов, больше нет. Она пожелала журналисту вечной памяти и Царствия Небесного.

В среду, 8 января, в Донецке простились с Александром Мартемьяновым. Похороны прошли на Аллее Героев, которая находится на кладбище «Донецкое море». На церемонии прощания присутствовали родные и близкие, знакомые и коллеги — все те, для кого гибель журналиста стала большим потрясением и огромной потерей.

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четыре журналиста из других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспондента «Известий» Мартемьянова посмертно наградили орденом ДНР. Награду родителям погибшего журналиста вручил председатель народного совета республики Константин Кузьмин.