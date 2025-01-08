Ольга Бузова наслаждается новогодними каникулами в компании таинственного «льва»

Певица Ольга Бузова поделилась фото, на котором она в объятиях ухажера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Остается только гадать, кто скрывается под маской царя зверей.

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь похвасталась своим таинственным избранником. Знаменитость опубликовала фотографию с возлюбленным на своей странице в социальной сети.

Фото: Instagram*/crimyakutiarubuzova86

Звезда «Дома-2» выставила снимки на фоне большой наряженной елки. На одном из праздничных кадров ее обнимает мужчина, лицо которого спрятано.

Кто является новым бойфрендом Ольги, остается только гадать. Мужчина, что скрывается за обликом царя зверей, уже появлялся на странице Бузовой ранее.

Фото: Instagram*/crimyakutiarubuzova86

Сейчас звезда отдыхает в Сочи. Подробностями своего путешествия она активно делится с подписчиками. В секрете остается только личность этого загадочного мужчины, что сопровождает ее в отпуске.

Однако можно сделать вывод, что слухи о романе с коллегой по сцене Олегом Майами не подтвердились. А их страстные поцелуи на публике, похоже, были только работой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова опубликовала видео со свидания с новым возлюбленным в Сочи.

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