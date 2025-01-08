Конец веселья: как быстро вернуться в рабочий режим после новогодних праздников

Фото, видео: 5-tv.ru

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Психолог дала несколько полезных советов, которые помогут оставаться продуктивными.

После новогодних каникул необходимо как можно скорее вернуться в обычный режим жизни. О том, что поможет восстановиться после праздников рассказала психолог Ольга Алмазова в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, после веселья и поздних вечеринок, в первую очередь, важно наладить режим сна. Желательно позаботиться об этом за несколько дней до выхода на работу, так как организму нужно время, чтобы вернуться к прежнему режиму.

Также за несколько дней до окончания выходных эксперт советует полностью отказаться от алкоголя. Лучше посвятить свободное время прогулкам на свежем воздухе или полезным делам.

«Постарайтесь гулять много на сведем воздухе, много двигаться, пока есть такая замечательная возможность. Постарайтесь перед началом рабочих дней сделать разгрузочные дни, особенно, если вы ходили в гости и безудержно ели новогодние угощения. Распишите себе рабочие планы на оставшиеся дни января», — отмечает Алмазова.

Однако не стоит планировать слишком много дел на первую неделю после праздников. Можно не успеть выполнить все задачи — это приведет к разочарованиям и стрессу.

«Также очень важно находить, за что себя похвалить. Потому что, когда вы не успеваете что-то сделать, планы какие-то встали из-за новогодних праздников, вы начинаете себя ругать за непродуктивность, то вы начинаете из-за этого переживать, расстраиваться, испытывать негативные эмоции», — объясняет специалист.

Все это еще больше усугубляет ситуацию. В результате, в таком состоянии ни о какой продуктивности не может быть и речи.

Необходимо находить любую мелочь, за которую можно себя похвалить. Это приведет к улучшению настроения, повышению работоспособности и продуктивности, заключила эксперт.

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