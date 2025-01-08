«Ничего не можем узнать»: туристка из Нальчика пропала в Турции в канун Нового года

Россиянка из Нальчика пропала в Турции под Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Liu Lei; 5-tv.ru

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В последний раз девушку видели возле консульства России в Стамбуле.

Гражданка России пропала в Турции под Новый год. Девушку ищет ее родной брат Василий Писаренко, он рассказал в беседе с 5-tv.ru о произошедшем. Сам мужчина живет в Нальчике, сейчас ему приходиться добиваться информации о местонахождении сестры.

Фото: ВКонтакте/Лаура Писаренко/id584076240

В последний раз 23-летнюю Лауру Писаренко видели возле консульства России в Стамбуле. Согласно данным источника 5-tv.ru, блондинка была одета в коричневую куртку, черные брюки, а на голове была синяя шапка.

Брат Лауры подтвердил пропажу девушки. Мужчина поделился, что с 31 декабря на 1 января девушка находилась в государственном учреждении, что-то вроде депортационного центра. Однако данные о том, что происходило с Лаурой после этих чисел, ему не предоставляют. Сейчас турецкая сторона требует от Василия подтверждающие родство документы.

«Мы ничего не можем узнать, потому что Турция требует подтверждения <…> кровного родства. Все документы собраны. Имеется в виду свидетельство о рождении и все остальное. Но Турция требует справку определенную именно от посольства. В посольстве говорят, что „мы такие справки не выдаем“. Эта загвоздка уже два дня», — поделился Писаренко.

Сейчас родные Лауры пытаются добиться того, чтобы прокурор позволил им узнать детали дела без справки. Заботы об подтверждающей родство справке занимают уже два дня, а новых данных о сестре Василий не получает. По его словам, за это время уже могло многое измениться.

«За это время уже мог пройти суд, они могли ее отпустить, они могли дальше ее удерживать, они могли ее перенаправить куда-то», — подчеркнул Писаренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело пропавшего после нападения в Грузии россиянина нашли в реке. Мужчина был убит похитившими его злоумышленниками. Они задержаны местной полицией.