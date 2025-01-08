Это хайп на трагедии: почему вину Седоковой в смерти Тиммы доказать не смогут

Фото: www.globallookpress.com/© Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Друзья и родные погибшего обвиняют певицу в случившемся.

Вину певицы Анны Седоковой в смерти ее экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, доказать не смогут. Такое заявление сделала светская львица Алена Кравец в интервью изданию aif.ru.

Знаменитость уверена, что правоохранительные органы Латвии, которые завели уголовное дело по факту смерти спортсмена, не смогут доказать виновность исполнительницы. У них просто не хватит аргументов, говорит Кравец. Ведь самоубийство Яниса произошло в России, и все материалы у московских полицейских.

«Возбуждение дела в Латвии, по моему мнению, очень похоже на политически мотивированное — русофобы в Прибалтике не упустят шанса попытаться в чем-то обвинить русских и пропиариться на этом», — предполагает Алена.

Единственное, что имеется на руках латвийцев — это слова друга Тиммы, предпринимателя Марка Пугачева. Однако и тут знаменитость не видит искренних мотивов. По ее мнению, он просто пытается раскрутиться за счет произошедшей трагедии.

«Я не верю в их дружбу. Персонажа по фамилии Пугачев в качестве друга погибшего я не знаю. Хотя довольно много знаю об отношениях Анны и Яниса и их окружения. <…> Я изучила его соцсети. У него арендный бизнес машин в Майами. Единственное фото вместе с Аней и Янисом, когда они у него машину снимали. И вдруг он другом стал?» — рассказывает светская львица.

Кравец советует Седоковой подать на Пугачева заявление и в отечественные правоохранительные органы, и в Латвийские за травлю в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокову после смерти Тиммы не зовут выступать.