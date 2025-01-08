Неонацизм и травля: Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье

Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом

Фото: www.globallookpress.com/© Peter Kneffel

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Именно «неонацистские установки» являются корнем проблемы, считает дипломат.

Блокировка поставок газа в Приднестровье является травлей и неонацизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Так происходит со всем неонацистским инструментарием, когда по национальному признаку, по признаку социокультурному, по признаку компактного проживания людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью начинается их третирование, травля, выживание», — сказала она.

Как подчеркнула дипломат, именно «неонацистские установки» являются корнем проблемы. Их запустили ультралибералы в современный мир.

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Прежде приднестровская компания «Тираспольтрансгаз» отказалась от посреднических услуг молдавской стороны в импорте газа из Евросоюза после прекращения поставок из России.

Прекращение поставок газа РФ в Молдавию

Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратил поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за прежние поставки.

Одновременно молдавской компании было направлено уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. Задолженность молдавской стороны за потребленное топливо российская сторона оценивает в 709 миллионов долларов.

После прекращения поставок российского газа власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Приднестровья адаптируются к жизни без света и газа. Объема вырабатываемой энергии в регионе не хватает на покрытие потребления.