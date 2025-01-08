Новогодний сюрприз: Джигурда и Анисина показали повзрослевших детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; соцсети; 5-tv.ru

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Звездное семейство обратилось к подписчикам на трех языках.

Российский актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина показали новогоднее видео с повзрослевшими детьми. Ролик распространился в Сети.

«Всех нас с Новым годом!» — сказал артист.

Джигурда появился перед камерой в костюме Деда Мороза и присоединился к жене, сыну Мику-Анжелю Кристу и дочери Эве-Владе. Семейство в полном составе поздравило всех с Новым годом на русском, французском, а также английском языках.

Никита Джигурда женился на Марине Анисиной в 2008 году, в 2016 они официально развелись. Позже артист признался, что все это было театральной постановкой и на якобы расставании они заработали 3,5 миллиона рублей благодаря участию в ток-шоу. В 2021 году супруги снова поженились. Однако в 2023-м стали ходить слухи о разводе пары.

Ситуацию раскалил скандал с балериной Анастасией Волочковой. Тогда в Сети распространилось пикантное видео с ними. В ролике звезды исполняли откровенные танцы. Сам Джигурда заявлял, это видео годичной давности с закрытой репетиции спектакля для взрослых.

Пара воспитывает двоих детей: 16-летнего сына Мик-Анжеля Криста и 15-летнюю дочь Эву-Владу. Анисина вместе с чадами жила некоторое время во Франции, а в начале 2023 года переехала в Турцию. При этом Джигурда все это время находился в России. Новый год семейство встретило в Москве.

В Интернете не очень много информации о детях Джигурды. Иногда подростки снимают видео для соцсетей, однако больше всего известно о них из личных блогов родителей. Судя по контенту, оба ребенка растут веселыми, смышлеными и спортивными.

Помимо них у Джигурды есть и другие два сына от поэтессы и фотографа Яны Павелковской. У мальчиков тоже необычные имена — Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Джигурда кардинально сменил имидж.