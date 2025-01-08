Людей выносили: очевидица рассказала о взрыве газа в доме в Петрозаводске

При взрыве газа в доме в Петрозаводске экстренные службы среагировали быстро

Фото: CУ СК России по Республике Карелия

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В результате происшествия в Карелии пострадали четыре человека.

Экстренные службы прибыли на место взрыва газа в жилом доме в карельском Петрозаводске за пять-десять минут. Об этом рассказала очевидица Екатерина в беседе с Газета.ру.

«Мы сидели дома, пекли пироги с детьми. Услышали громкий хлопок, вышли на балкон. Почему-то сразу поняли — либо взрыв газа, либо взорвали машину. Пришли на место, где произошло ЧП, и оказалось, взрыв газа в квартире. Экстренные службы приехали моментально, минут через пять-десять: две „скорые“, две пожарные машины и милиция», — сказала она.

Очевидица видела, как из дома вынесли трех людей. За происходящим наблюдали жильцы с окон и балконов. После этого в доме выключили свет, тогда началась эвакуация.

Хлопок газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке в Петрозаводске произошел в ночь на 7 января. Из-за взрыва в одной из квартир обрушилась межкомнатная стена. Пожара не было. В результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из них после обрушения оказались под завалами, их спасли сотрудники экстренных служб.

Как заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, четырех пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Жильцы дома эвакуированы. Восьмерых доставили в общежития, а остальные решили пожить у родственников и знакомых.

Ранее 5-tv.ru писал, что муниципальный режим ЧС ввели в Петрозаводске из-за взрыва газа в доме.