Резиденция Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters/Майк Блейк

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Федеральные ресурсы уже мобилизованы для тушения пламени и обеспечения поддержки людям.

Резиденция вице-президента Камалы Харри в Лос-Анджелесе, где бушуют лесные пожары, находится в зоне эвакуации. Об этом передает NBC.

Отмечается, что сейчас Харрис находится в Вашингтоне. При этом на сайте Белого дома политик опубликовала заявление, комментируя ситуацию в районе Пасифик-Палисейдс. Харрис подчеркнула, что вместе со своим супругом Дугласом Эмхоффом переживает за своих земляков.

«Мы с Дагом молимся за наших соотечественников, которые эвакуировались из Калифорнии, и думаем о семьях, чьи дома, предприятия и школы остаются в опасности. Мы глубоко признательны героическим сотрудникам служб экстренного реагирования, которые, рискуя собственной безопасностью, борются с пламенем и помогают обеспечить безопасность населения», — говорится в заявлении.

Харрис вместе с тем призвала жителей пострадавших районов Лос-Анджелеса прислушиваться к местным властям, сохранять бдительность и немедленно эвакуироваться в случае поступления такого указания. Федеральные ресурсы уже мобилизованы для тушения пожара и обеспечения поддержки людям.

Пожар в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе сейчас объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. На тушение брошены все ресурсы. Огонь охватил уже более 1180 гектаров. При этом местные власти предупреждают, что худшее еще впереди, потому что погода меняется и надвигается шторм.

Из-за быстрого распространения огня более 30 тысяч людей получили приказ об эвакуации. Она проводилась медленно, в том числе из-за образовавшейся пробки на выезде из города. В то же время пламя успело переброситься на шоссе. Многим людям пришлось бросить свои машины. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о разрушении многих зданий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в Лос-Анджелесе начал уничтожать дорогостоящие виллы. Жительница Калифорнии в эксклюзивной беседе рассказала о ситуации в охваченном огнем городе.