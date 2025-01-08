«Она как моль. Харизмы — ноль»: психолог Степанова высказалась о Клаве Коке
Психолог Вероника Степанова сравнила Клаву Коку с молью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Творчество певицы вызвало у специалиста ассоциации с детским телевидением.
Психолог Вероника Степанова считает, что певице Клаве Коке не хватает харизмы. Разбор артистки Степанова сделала в ролике, который опубликовала на своем YouTube-канале.
По словам психолога, в этой исполнительнице нет изюминки. Ей не хватает ни харизмы, ни скандальности, чтобы быть интересной.
«Девочка добрая. Похожа на скандинавскую малышку, симпатичную финку. И вместе с тем есть в ней что-то такое немножечко колхозное, скучноватое. Я посмотрела несколько ее интервью. Она по харизме… ноль. То есть она как моль», — описывает свои впечатления Степанова.
К тому же психолога не впечатлило творчество артистки. Она сравнила работы Коки с передачей для малышей, где, по ее мнению, показывали только «галлюциногенный бред» без глубокого смысла.
«И вот у Клавы Коки творчество приблизительно на вот этом уровне — для очень ограниченных людей, буквально с одной извилиной», — считает Степанова.
Кроме того, специалист припомнила, что во всех эстрадных проектах, через которые Клава пыталась пробиться, ее сильно критиковали и отсеивали. Степанова восхищена упорством певицы, но сожалеет, что на сцену пробиваются бесталанные люди.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что психолог Степанова считает Ирину Болгар проделками нейросети.