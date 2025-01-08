Пожар в Лос-Анджелесе начал уничтожать дорогостоящие виллы

Евгения Романова 84 0
Пожар в Лос-Анджелесе начал уничтожать дорогие виллы
Эксклюзив

Фото: Reuters/Ринго Чиу

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Из города эвакуированы 30 тысяч жителей.

Пожар, разбушевавшийся в Лос-Анджелесе, начал уничтожать дорогостоящие виллы в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Видео с загоревшимися домами публикуют пользователи в Сети.

На кадрах видно, как пожар беспощадно уничтожает все на своем пути. Один из роликов сняли люди, оказавшиеся запертыми в доме, охваченном огнем в Палисейдсе. Огонь будто загнал их в ловушку и полыхает вокруг здания. Ему особенно помогает ветер, порывы которого только усиливаются. Также кадры с огнем опубликовал американский актер Джеймс Вудс. В ролике дом его соседа охвачен пламенем.

«В двух домах от нас…» — подписал он видео.

Вудс позднее показал видео, на котором небо полностью затянуто дымом. Сам актер уже эвакуировался в безопасное место.

Как передает CNN, порывистый ветер распространил пламя на более чем 1180 гектаров. Пожар ежеминутно уничтожает порядка пяти футбольных полей. Из-за быстрого распространения огня более 30 тысяч людей получили приказ об эвакуации.

«30 000 человек были эвакуированы из 10 000 домохозяйств, 15 000 строений, предприятий и других зданий», — сказал начальник полиции Лос-Анджелесе Джим Макдоннелл.

Во время эвакуации образовались пробки, из-за чего процесс замедлился. В то же время пламя успело перекинуться на шоссе. Многим людям пришлось бросить свои машины в прибрежном районе, между Санта-Моникой и Малибу. По словам местных властей, эвакуация проходила медленно, но она все-таки состоялась. При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал тех, кто не выполнил приказ. Вместе с тем он подтвердил разрушение многих зданий.

Жительница Калифорнии Алена рассказала 5-tv.ru о ситуации в охваченном огнем Лос-Анджелесе. По ее словам, некоторые участки дороги перекрыты из-за бушующей стихии.

«В городе перекрыты некоторые участки дороги, в том числе полностью перекрыт каньон. Я видела пожар только издалека. На Санта-Монике лишь облако из дыма. Насколько мне известно, людей из того района эвакуируют. Много пожарных машин и вертолетов», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в штате больше нет сезона пожаров — вместо него наступил разрушительный «год пожаров».