Фото: www.globallookpress.com/© Rob Gurdebeke

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Прежде он пообещал стране-соседке вдвое снизить налоги.

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карты с присоединенной к Соединенным Штатам Америки Канадой.

На одном из изображений территория Канады закрашена вместе с США в цвета американского флага. На карте отсутствует территория Мексики.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

«О, Канада!» — подписал политик публикацию.

На другой карте Канада и США закрашены одним цветом. На изображение нанесена надпись черного цвета «Соединенные Штаты». Стоит отметить, что на ней же Мексика закрашена другим цветом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп пообещал Канаде вдвое снизить налоги при присоединении к США. Она намекнул этой стране и Гренландии, что стать частью Штатов будет очень выгодно.

Пока что сложно оценить реальные мотивы избранного президента в попытках присоединить новые территории. С одной стороны, Гренландия может стать стратегически важным объектом за счет своей береговой линии. В то время как Канада может помочь Америке сбалансировать торговые показатели, которые последние десятилетия для США выглядят весьма плачевно.