В России пройдет индексация пенсий в 2026 и 2027 годах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Изменения денежных выплат будут разделены на четыре этапа.

В России планируют провести четыре индексации пенсии в 2026 и 2027 годах. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По словам депутата, российских пенсионеров ожидает по две индексации пенсии в 2026 и 2027 годах. В обоих случаях они пройдут в первом и во втором кварталах.

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — рассказал Чаплин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2025 году для выхода на пенсию понадобится 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента и стаж от 15 лет. Мужчины смогут выйти на пенсию не раньше возраста 62 лет, женщины — 57 лет. Количество баллов зависит от суммы, которая была внесена в Пенсионный фонд, продолжительности трудового стажа, а также отсрочки начала получения пенсии. Однако если мужчина официально отработал больше 42 лет, а стаж женщины превышает 37 лет, то есть возможность выйти на заслуженный отдых раньше.