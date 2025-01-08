Фото: Красильников Станислав/ТАСС

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Рэпер полагает, что внимание к его персоне переходит все разумные границы.

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, страдает от чрезмерного внимания прессы и пользователей соцсетей. Он не отрицает, что довольно часто совершает ошибки и провоцирует скандалы, но все же не хочет быть главным героем светских хроник. Исполнителю хотелось бы, чтобы прицелы камер повернулись наконец в другую сторону — ведь в российском шоу-бизнесе еще много других артистов!

«Мне непонятно, чем я такой интерес вызываю. Я же не хожу на какие-то телешоу, не свечусь никуда, но стоит мне где-то оступиться, сразу пишут… Конечно, я и своими прямыми эфирами очень много подкидываю дров», — рассуждал рэпер на одном из подкастов на YouTube.

Мало того, что несчастного Гуфа обсуждают журналисты, так ему и на улице прохода не дают. Мужчина он высокий, видно его издалека, так что даже в магазин с очередной невестой сходить невозможно. К слову, избранницу звезды зовут Разият, известно, что она приехала в Москву из Махачкалы. Бойфренда она себе выбрала знаменитого, чему временами не рада.

«Недавно елку покупали, Разият пошла с водителем выбирать. Я не смог пойти… И даже за продуктами только ночью могу сходить, или мы делаем доставку. Также с поесть. Сейчас уже, конечно, есть какие-то рестораны, где меня все знают, и все кто хотел, уже сфоткались», — признался музыкант.

Минувшую осень Гуф проводил в рехабе после драки, в ходе которой пострадал полицейский. Об этом тут же заговорили СМИ, а за рэпером начали следить — ждали с нетерпением новых выходок. Долматов периодически выходил из клиники, чтобы дать концерт. На одном из выступлений он и сделал предложение возлюбленной.

У Гуфа есть сын-подросток Сэм от брака с блогером Айзой-Лилуной Ай, в 2022-м еще одна супруга Юлия Королева подарила ему дочь Тину. По слухам, у исполнителя есть еще один сын, старше Сэма. Многодетный папа неоднократно лежал в психиатрической больнице и проходил реабилитацию из-за проблем с запрещенными веществами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родственники невесты встретили Гуфа-жениха.