В России проходят проверки по факту продажи тысяч детей за границу

Фото: 5-tv.ru

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Расследования ведутся в девяти регионах страны.

В девяти регионах России начаты проверки, которые связаны с незаконным вывозом детей за границу, сообщает KP.RU. В центре внимания — международное агентство «Аркобалено». Оно в период с 1993 по 2000 годы устраивало детей из России в иностранные семьи. Этим занималась Надежда Фратти. Женщина имеет гражданство России и Италии.

Одна из версий указывает на то, что Фратти организовала преступную схему по продаже детей. За каждого из них женщина, предположительно, брала выплату в размере двух с половиной тысяч долларов. Помимо этого, в соучастии подозреваются сотрудники детских домов и представителей органов образования.

В 2000 году в отношении Фратти было возбуждено уголовное дело. История торговки детьми попала на телеэкраны, после чего глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести соответствующую проверку. Расследования велись в Волгоградской области, Республике Коми и Пермском крае. Вскоре эпизоды, возможно, связанные с делами Фратти, стали всплывать и в других регионах — Приморский и Хабаровский края, Курская, Иркутская, Свердловская области, Крым. Юрист и правозащитник Марина Масленникова уверена, что сеть агентств по продаже детей действует до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-директора детдома под Ивановым Александра Цымбалюка приговорили к 23 годам за растление детей.