Когда пора убирать новогоднюю елку: советы мастера фэн-шуй

Фото: www.globallookpress.com/Stephan Schulz

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Ощущение праздника хочется продлить, однако это не всегда полезно для атмосферы в доме.

О новогодних праздниках, долгих выходных и встречах с близкими за общим столом напоминают украшения и, конечно, елка. Радость хочется продлить, однако это решение может негативно повлиять на атмосферу в доме. Как рассказала URA.RU астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская, затягивать с уборкой не стоит. Лучше сделать это в январе, причем в конкретные даты, наполненные энергией очищения и избавления от лишнего и ненужного.

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Эксперт отметила, что задержавшаяся в квартире елка провоцирует застой энергии. Если же сделать все вовремя, магия обновления наполнит жильцов новыми силами и даст стимул для больших свершений. Благоприятные дни в этом году — 9,14,21 и 26 января. Помимо освобождения от новогодних украшений в эти даты полезно проводить и просто уборку. Займитесь расхламлением, выбрасывайте то, чем не пользуетесь, без сожаления.

«Можно прибраться, очистить пространство для того, чтобы наполнить свой дом свежей энергией. Это повлечет за собой очень классные позитивные перемены в жизни», — сказала Березовская.

Перечисленные дни также очень хороши для пересмотра образа жизни. Самое время избавляться от вредных привычек, обследоваться в медицинских учреждениях и заботиться о своей красоте — например, в кабинете косметолога. По мнению астролога, все это поможет обрести уверенность и стать лучше в новом году.

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