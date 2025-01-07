«Не знала, что делать»: Алсу призналась, кто помог ей пережить развод

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Прошедший год стал одним из самых тяжелых в жизни певицы: она рассталась с супругом после 18 лет брака и рождения троих детей.

Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым обращалась к профессиональному психологу. Помощь специалиста ей понадобилась, чтобы легче преодолеть непростой жизненный период. Об этом знаменитость рассказала в рамках подкаста «ВКАТИТ».

«Я пришла к психологу с запросом не „помогите мне развестись“, а я пришла просто какая-то потерянная, в каком-то непонятном состоянии. Я не знала, что мне делать, и вот психолог мне помог обрести уважение к себе, любовь к себе. И когда я почувствовала нутром это состояние, тогда решения и желания стали абсолютно естественно приходить», — призналась певица.

Психолог, по словам Алсу, помог ей открыть в себе новые стороны личности и качества, о которых она даже не подозревала. Благодаря этому непростой год стал счастливым для певицы. В частности, она стала более уверенной и прекратила сомневаться в собственных силах.

«Я всегда себя считала неуверенной, зависимой от обстоятельств и людей, а сегодня я себя сочувствую абсолютно сильной, независимой, счастливой, знающий, чего я хочу, чего не хочу. У меня есть цели, желания. У меня есть понимание этой жизни», — заявила Алсу.

Прошедший 2024 год стал для певицы один из самых тяжелых в жизни. После 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым она подала на развод. Причиной разрыва стали измены мужа. У экс-супругов есть трое совместных детей: две дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Брак официально был расторгнут в августе, но раздел совместно нажитого имущества еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алсу призналась в чувствах любимому и самому главному мужчине в ее жизни.