Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по границе в январе

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

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Встреча состоится по инициативе азербайджанской стороны.

Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по территориальному вопросу в январе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В этом месяце <…> должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации, с тем чтобы продолжить решение вопроса», — цитирует Алиева Report.az.

Лидер Азербайджана уточнил, что переговоры пройдут по инициативе Баку.

В октябре прошлого года национальное собрание Армении ратифицировало положения по делимитации границы с Азербайджаном в первом чтении. Они предполагают, что споры между республиками будут решаться не военным путем или силовым инструментарием, а на специальной площадке.

До этого, в сентябре, Ереван и Баку согласовали 13 статей и предисловие в проекте мирного соглашения между государствами.

«13 статей и предисловие проекта мирного соглашения полностью согласованы, три статьи частично согласованы, они состоят буквально из двух предложений», — прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также предложил в кратчайшие сроки подписать статьи, в которых предусмотрено положение об «установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном». По его словам, мир на Южном Кавказе не только возможен, но и реалистичен.

Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха. 5 октября 2023 года Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включала в себя и Нагорный Карабах. Несмотря на это, на границе Азербайджана и Армении до сих пор периодически происходят вооруженные столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армения обвинила Россию в передаче Нагорного Карабаха Азербайджану, хотя именно армянское руководство в лице Никола Пашиняна согласилось с возвращением спорной территории под юрисдикцию Баку.