«Расслабляться не стоит»: бойцы рассказали об отражении атаки ВСУ под Курском

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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По словам российских военных, они заблаговременно засекли противника и «продуктивно» встретили его.

Российские бойцы в Курской области всегда готовы к отражению атак противника. Об этом они рассказали корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку, который побывал в регионе после успешного подавления попытки украинского наступления.

«Они достаточно открыто продвигались к нам, это была длинная поездка. Их заблаговременно наши БПЛА увидели, и начали по ним работать, начали встречать. Работали с танка и группа с FPV, работали оптоволокном. То есть „продуктивно“ их встретили. Но расслабляться никогда не стоит. Естественно, мы ожидаем, мы в готовности», — сказал военный с позывным «Шатун».

Он добавил, что считает провальную атаку украинских боевиков «последними потугами» перед сменой заокеанских спонсоров с целью показать, что ВСУ еще что-то могут, и выбить очередную денежную подачку.

Сейчас в лесопасадках курского приграничья продолжаются боестолкновения, идет активная зачистка остатков сил противника.

В Минобороны ранее сообщили, что Вооруженные силы России в ходе вытеснения армии Украины с территории Курской области ликвидировали более 325 украинских боевиков, а также уничтожили десять танков, боевую машину пехоты, бронетранспотер, 11 боевых бронемашин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия пресекла попытку контратаки ВСУ в Курской области.