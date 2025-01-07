«Не хотят негатив привлекать»: Седокову после смерти Тиммы не зовут выступать

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Певица и актриса Алена Кравец рассказала новые детали личной жизни экс-солистки «ВИА Гры» и покойного баскетболиста.

Рублевские олигархи после самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы перестали приглашать на вечеринки его бывшую супругу, певицу Анну Седокову. Об этом aif.ru рассказала певица, актриса и светская львица Алена Кравец, сама проживающая на Рублевке.

По ее словам, «рыженькая» из «ВИА Гры» всегда считалась желанной звездой на вечеринках в рублевских особняках, однако в этом году никто из местных толстосумов не пригласил певицу на новогодние праздники. Виной тому — трагедия с ее бывшим мужем.

«Сгубила мужика, который бросил ради нее семью, ребенка, карьеру, лишился недвижимости — кто-то у нас на Рублевке говорит так. А кто-то ей сочувствует и поддерживает, но считает, что после этого удара она долго не сможет оправиться. Знаю лишь, что на Рублевке Седокову никто на новогодние каникулы не заказал с концертом — не хотят в свой дом в праздник негатив привлекать», — пояснила Кравец.

Знаменитость, которая дружит с Седоковой, утверждает, что Тимма напропалую изменял певице, так как якобы считал себя «супер-самцом» и был большого мнения о «своей мускулинности».

«Не такой уж Янис и верный был, изменял ей. Аня не раз говорила, что ее отношения с ним были тяжелыми, жаловалась, что много слез он ей доставлял. Аня даже нанимала детектива, чтобы выследить его с другими женщинами и убедиться в измене», — заявила Кравец.

Продюсер Сергей Дворцов ранее заявил, что Седокова в прямом смысле содержала Тимму в последние месяцы их брака, а баскетболист «у нее на шее сидел».

Между тем в начале отношений, по словам Дворцова, спортсмен постоянно делал Седоковой дорогие подарки, среди которых было несколько квартир.

Смерть Яниса Тиммы

Бездыханное тело бывшего мужа Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы в ночь на 17 декабря. Сама певица 16 декабря отпраздновала 42-й день рождения. Как сообщил источник 5-tv.ru, 32-летний Тимма покончил с собой.

Незадолго до трагедии, 9 декабря, Тимма и Седокова официально развелись. В браке они прожили четыре года, в течение которых неоднократно расставались и мирились. Осенью певица объявила, что решила поставить точку в любовной истории с баскетболистом. Спортсмен пытался сохранить брак, но эти попытки оказались тщетными. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело по факту смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы.