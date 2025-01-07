Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126
Фото: Reuters/Пожарно-спасательная служба Тибета
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Трагедия произошла ночью 7 января.
Число погибших при землетрясении в китайском Тибете достигло 126 человек, пострадавших — 188. Об этом сообщает агентство Xinhua.
«Погибли 126 человек и 188 получили ранения», — говорится в публикации.
Ночью 7 января произошло землетрясение на границе КНР, Непала и Бангладеша магнитудой 7,1. Позднее толчки повторились. Самый мощный афтершок был магнитудой 4,4.
Подземные толчки привели к разрушению более 1000 зданий. Под завалами могут оставаться тела погибших и более 1500 выживших. На местах ведется спасательная операция. Си Цзиньпин распорядился использовать все возможные ресурсы для поиска и оказания помощи людям, попавшим под завалы.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил председателю Китая Си Цзиньпину соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Тибете.